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Rize'de komşular imdada yetişti 1 kişi selin yıktığı duvarın altında kaldı

Demirören Haber Ajansı

RİZE'de, etkili yağış nedeniyle cadde ve yollar göle döndü. Balsu Mahallesi'nde sel sularının yıktığı duvarın altında kalan 1 kişi, yaralı olarak komşuları tarafından kurtarıldı.

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Kentte, gece saatlerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent merkezinde cadde ve yollar göle döndü. Merkeze bağlı Balsu Mahallesi'nde evinin önüne gelen sel sularına müdahale eden Mustafa İnce, yıkılan duvarın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile duvarın altından çıkarılan İnce, yolların kapalı olması sebebiyle olay yerine gelen iş makinesinin kepçesi ile yola çıkarıldı. Yolda bekleyen ambulansa alınan İnce, hastaneye kaldırıldı.

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