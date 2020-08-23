Kartal'da yola atlayan köpek kaza getirdi kasksız sürücü olay yerinde can verdi

Kazada kask takmadığı anlaşılan sürücü Beytullah Tabak kafasına aldığı darbe ile hayatını kaybederken, Betül K. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Betül K.'yı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anında hayatını kaybettiği anlaşılan Beytullah Tabak'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.