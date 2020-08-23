Leicester City, Ozan Kabak'ı transfer etmek istiyor

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Schalke 04'te forma giyen bir diğer milli yıldız Ozan Kabak için görüşmelere başladı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, savunmaya takviye adına flaş bir hamle geldi. Defansta Çağlar Söyüncü'ye sağlam bir partner arayan Leicester, milli yıldız Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

Daily Mail'ın haberine göre; İngiliz ekibi Schalke 04'te top koşturan Kabak için görüşmelere başladı. Çağlar Söyüncü'nün savunmadaki partneri Johnny Evans'ın Premier Lig'den talipleri olduğu aktarılırken, Ozan ile Çağlar'ın yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu da ifade edildi.