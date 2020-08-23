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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Giresun için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da devletin yaraları sarmak için tüm imkanları seferber ettiğini bildirdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, sel nedeniyle hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Kaybolan vatandaşları arama çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Oktay, "Devletimiz felaketin yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etmiştir." ifadesini kullandı.

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