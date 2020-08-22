BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
YEREL

Giresun'un Dereli ilçesini sel vurdu! Caddeler göle döndü ne var ne yok suya kapıldı

GİRESUN il merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.

İhlas Haber Ajansı

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taşarken, ilçe merkezi göle döndü. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu.

O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonui ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kuruldu
Ürdünlü Enerji Uzmanından Türkiye için çarpıcı doğalgaz yorumu
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (22 Ağustos 2020)
Trump: Derin devlet, aşıyı seçim sonrasına bırakmak için çalışıyor
Yunanlardan doğalgaz keşfi için bir hazımsız açıklama daha!
Aydın'da kaybolan Fatma'nın ailesinden iddia: Sosyal medyadan tanıştığı genç kaçırdı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Haydar Ali Yıldız Okçular Vakfı'na atılan iftiralara yanıt verdi
14 yaşındaki kızını ingiliz anahtarı ile dövdü
MasterChef Türkiye'de para ödülünü kim kazandı erkeklere kadınlar yarıştı
Suriye'de Rus tümgeneralin öldüğü patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
Murda'nın konserinden skandal görüntüler!
12 imamlar orucu nasıl tutulur neler yapılmaz 2020 ne zaman?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık günaha girer mi?
KPSS lisans sınavı ne zaman ÖSYM 2020 başvuru ekranı açıldı