Giresun'un Dereli ilçesini sel vurdu! Caddeler göle döndü ne var ne yok suya kapıldı

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası Akkaya Deresi taşarken, ilçe merkezi göle döndü. Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu.

O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonui ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi.