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DÜNYA

Hindistan'da sokak ortasında ayı saldırısı

Hindistan'da kente inen bir ayı, sokaktaki insanlara saldırdı. Ayının yere düşen bir kişiye saldırdığı anlar, kameralara yansıdı.

Demirören Haber Ajansı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan karantina nedeniyle birçok vahşi hayvan kentlere indi. Ülkenin Orissa eyaletindeki Bhawanipatna kasabasına inen bir ayı, çevredeki insanlara saldırdı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde; ayının yerde yatan bir kişiye saldırdığı, o sırada çevredekilerin de ayının dikkatini dağıtmaya çalıştığı görüldü. Ayının saldırdığı kişinin yaralandığı duyuruldu.

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