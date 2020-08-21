Hindistan'da sokak ortasında ayı saldırısı
Hindistan'da kente inen bir ayı, sokaktaki insanlara saldırdı. Ayının yere düşen bir kişiye saldırdığı anlar, kameralara yansıdı.
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan karantina nedeniyle birçok vahşi hayvan kentlere indi. Ülkenin Orissa eyaletindeki Bhawanipatna kasabasına inen bir ayı, çevredeki insanlara saldırdı.
Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde; ayının yerde yatan bir kişiye saldırdığı, o sırada çevredekilerin de ayının dikkatini dağıtmaya çalıştığı görüldü. Ayının saldırdığı kişinin yaralandığı duyuruldu.