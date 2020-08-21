Hindistan'da sokak ortasında ayı saldırısı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan karantina nedeniyle birçok vahşi hayvan kentlere indi. Ülkenin Orissa eyaletindeki Bhawanipatna kasabasına inen bir ayı, çevredeki insanlara saldırdı.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde; ayının yerde yatan bir kişiye saldırdığı, o sırada çevredekilerin de ayının dikkatini dağıtmaya çalıştığı görüldü. Ayının saldırdığı kişinin yaralandığı duyuruldu.