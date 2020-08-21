Bakan Dönmez: İşletme Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezerviyle ilgili tüm detayları TRT Haber canlı yayınında açıkladı.

Bakan Dönmez, "Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar. Vatandaşların kullanacağı doğal gaz, ithal ettiğimiz gaza göre daha ekonomik olacak. Bundan sonraki işlerimiz, sondaj ve sismik faaliyetlerimizi kendi imkanlarımızla yapacağız. Boru hattını ihale usulüyle yapabiliriz. İşletme, Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek. Kaynaktan evdeki ocağa kadar yerli ve milli imkanlarla bu süreci yönetecek güce sahibiz. 81 ilimizde doğal gaz kullanıyoruz. Dünyada bu şekilde şebeke genişleten başka bir ülke yok. Birçok malzemeyi yerli sanayi üzerinden yürütüyoruz" şeklinde konuştu.