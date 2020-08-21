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HDP

Şu terbiyesiz yoruma bakın! Pervin Buldan'a müjde gaz yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği doğalgaz müjdesine CHP ve MHP'nin ardından HDP'den de ilk açıklama geldi. HDP'li Pervin Buldan, Türkiye'nin büyük başarısını sindiremedi ve çok çirkin sözler sarfetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında günlerdir beklenen büyük müjdeyi açıkladı ve "Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları tüm Türkiye'de büyük heyecan yaratırken HDP'den de ilk açıklama geldi.  HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yaptığı hadsiz açıklamada, “Bir evde eğer mutfakta tencere kaynamıyorsa, milyonlarca insan açlıkla, sefaletle mücadele etmek zorunda kalıyorsa ve siz her sıkıştığınız anda bir gaz çıkarıyorsanız işte o zaman bu halk size ne inanır ne de güvenir. Bugün tutunacak tek dalı olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız.

Tutunacak tek bir dalı kalmayan bu iktidarın bu halka vereceği tek bir şey yoktur. Bu sıkışmışlık üzerinden, bu ülkeyi yönetememe durumu üzerinden her gün bu halka yeni müjdeler vermenin peşine düşmüşler”

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