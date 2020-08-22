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14 yaşındaki kızını ingiliz anahtarı ile dövdü

14 yaşındaki kız çocuğu, 4 yıl önce annesiyle boşanan 42 yaşındaki babası ile birlikte yaşamaya başladı..

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye mahallesi’ndeki baba kız, cep telefonu yüzünden tartışmaya başladı. 42 yaşındaki baba, cep telefonundan sürekli mesajlaştığı gerekçesiyle kızından telefonunun şifresini söylemesini istedi. 14 yaşindaki kız şifreyi söylemedi. Gece yarısı yaşanan olayda, cani baba, kızına önce tokat attı, ardından da evde bulunan ingiliz anahtarı ile dövdü.

Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan küçük kız, annesini aradı. İlk yardım istedi. Eve gelen anne, kızının durumunu görünce polise şikayetçi oldu. Çorlu'da bir lokantada garson olarak çalışan baba, bu sabah gözaltına alındı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen küçük kız da babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

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