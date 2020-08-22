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MEDYA

Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık günaha girer mi?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'ın programına soru gönderen bir kadın izleyici, "Kocam Fahriye Evcen'e aşık oldu, günaha girdi mi?" dedi. Soru karşısında şaşkına dönen sunucu ise ne diyeceğini bilemedi.

Beyaz TV'de ekrana gelen ve sunuculuğunu Nur Viral'ın yaptığı Hayatta Her Şey Var programı dün yeni bölümüyle ekrana geldi. Dün yayınlanan bölümde ilahiyatçı Yusuf Kavaklı'yı konuk alan Viral, bir kadın izleyicisiyle sorusuyla herkesi şaşkına çevirdi.

Sosyal medya üzerinden gelen dini soruları Kavaklı'ya yönelten Nur Viral, "Bir kadın izleyicimiz her akşam eşiyle kavga ediyormuş. Nedeni de dizi oyuncusu Fahriye Evcen. 'Kocam Fahriye Evcen'e aşık ve her gün kavga ediyoruz günaha giriyor mu?' diye sormuş" dedi.

Gelen soru karşısında şaşkına dönen Yusuf Kavaklı ise "Evde eşi ne oluyor peki? Aşık olması gereken biri varsa o eşidir. Çok güzel kadın sahibinedir" yanıtını verdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in bu soruya ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.

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