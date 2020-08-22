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Ünlü rapçi Murda'nın konserinde tepki çeken görüntüler!

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde konser veren Murda takma ismiyle tanınan rapçi Önder Doğan'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı alınan tedbirleri hiçe saydı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı tedbirleri hiçe saydı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

Zeynep Bastık ve Ezhel gibi isimlerle düet yapan ünlü rapçi Önder Doğan, Bodrum Gümbet'te bir mekanda sahne aldı. Ünlü rapçiyi dinlemeye gelen hayranları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kuralını ise hiçe saydı. Söz konusu konserin videoları sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.

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