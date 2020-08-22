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MEDYA

Mucize Doktor 29. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 29. yeni bölümüyle yakında FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor yakında FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

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