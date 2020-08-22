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Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi onlar karaları bağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi sevince boğan müjdeyi verdi.

Dünya Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz rezervini konuşurken muhalif gazeteciler açıklanan rakamlara inanmamayı tercih ediyor. Fatih Portakal, Nevşin Mengi gibi isimler neredeyse üzüntülerinden kahroldu. Mengi ve Portakal sosyal medya hesabından bulunan doğalgazla ilgili ilginç yorumda bulundu. Tele1 ve Halk Tv ise gün boyunca olumsuz haberlerle Erdoğan'ı halkın inandırıcı bulmadığını izleyiciyle paylaştı. 

Yaz aylarının ilk günlerinde Bodrum'daki kaçak villasıyla gündeme gelen Yılmaz Özdil de konuya ilişkin açıklamalar yaptı. Özdil, "Aynı müjdeyi dokuzuncu kez açıkladılar. Dolayısıyla ben artık emin oldum, Karadeniz'de doğalgaz var. Ben aslında seçim itibariyle bu kez direkt benzin bulacaklarını tahmin ediyordum ama kısmetse 2023'te olacak" dedi. Uğur Dündar da geçmişte benzer keşiflerin olduğunu belirterek iktidara ve Tayyip Erdoğan'a yüklendi.

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