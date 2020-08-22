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Murda'nın konserinden skandal görüntüler!

Son günlerin gözde rapçilerinden Murda, önceki gün Bodrum'da sahneye çıktı. Konser veren Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı tedbirleri hiçe saydı.

Ünlü rapçi Murda'nın Bodrum'da verdiği konserde skandal görüntüler ortaya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniylealınan önlemler konser sırasında hiçe sayıldı. Sosyal medyaya düşen görüntülere tepki yağdı.
Ünlü rap müzik sanatçısı Murda, Bodrum Gümbet'te bulunan Alora Beach isimli bir mekanda dün gece sahne aldı. Onlarca kişinin bulunduğu mekanda insanları eğlendiren Murda'nın konser alanında skandal görüntüler yer aldı.

Maskesiz eğlenilen ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı konser alanında herkesin iç içe eğlenmesi dikkat çekti. Her geçen gün artan koronavirüs salgını döneminde böyle bir tedbirsizliğin yaşandığı Gumbet'teki konsere tepki yağdı. Ayrıca aynı mekanın geçtiğimiz günlerde de yine başka eğlenceler düzenlediği ve burada da maske ve sosyal mesafe kuralına uymadğı görüldü. Koronavirüs gibi ciddi bir salgın nedeniyle dünyada yüzbinlerce insan ölürken sırf eğlence uğruna yapılanbu tedbirsizlik skandal olarak yorumlandı.

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