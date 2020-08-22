Haydar Ali Yıldız Okçular Vakfı'na atılan iftiralara yanıt verdi

Haydar Ali Yıldız, Habertürk'te konuk olduğu Kübra Par'ın programında bir seçim boyunca süren Sayıştay raporu tartışmalarına noktayı koydu. Şeffaf olmayan bir şekilde Okçular Vakfı'na para aktarılmadığını söyleyen Yıldız, gerçeği bir bir açıkladı.

İBB'nin karar alıp yardımda bulunduğunu söyleyen Yıldız, Okçular Vakfı'nın bu yardımdan istifade ettiğini söyledi. Okçular Vakfı ile ilgili yapılan yorumların iftira olduğunu belirten Yıldız, 'İspat ederlerse tamam diyelim' diye konuştu. 'Yardım aldık Allah verenden razı olsun' diyen Yıldız, binlerce çocuğun Fatih'in emaneti olan vakıftan ücretsiz bir şekilde okçuluk öğrendiğini söyledi.

Yıldız, bugün geçmiş dönemde yapılan yardımların tümünün kamu için olduğunu belirtti. Fatih'in emanetine iftira atanlar hakkında sert bir şekilde konuşan Yıldız, 'kendi boğazımdan haram lokma geçtiyse zehir zıkkım olsun, ama kim de Fatih'in emanetine, Okçular Vakfı'na laf ettiyse Allah da onun hesabını ondan sorsun diyorum' dedi.

Yıldız, birilerinin sırf siyaset hesabı için Okçular Vakfı'na laf etmesine ilişkin Allah'ın da onlardan hesabını soracağını belirtti. Okçular Vakfı'nın olduğu bölge ile ilgili konuşan Yıldız, alanın 18 bölüm olduğunu belirterek okçuluğun yanı sıra mescit olduğunu, binlerce çocuğun namazlarını kıldığını ve bilim odalarının olduğunu belirtti.