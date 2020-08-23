Biontech ve Pfizer koronavirüs aşısı için onay bekliyor

Biontech ve Pfizer isimli ilaç şirketleri, koronavirüs aşılarını acil durumlarda kullanabilmek için onay beklendiklerini açıkladı.

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Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınına ilişkin aşı geliştirme çalışmalarıyla bilinen Biontech ve Pfizer isimli ilaç şirketlerinden yeni bir açıklama geldi.

Ekim ayına işaret edildi

Her iki şirket tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen koronavirüs aşılarının acil durumlarda kullanılabilmesi için onay beklendiği ve bu onayın Ekim ayında gelebileceği belirtildi.

11 bin kişi üzerinde test edildi

Ayrıca aşıların çocuklar üzerinde hangi yöntemlerle deneneceği konusunda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile görüştüklerini bildiren şirket yetkilileri, geliştirilen aşıların 11 bin kişi üzerinde test edildiği bilgisini paylaştı.