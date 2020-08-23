Giresun sel felaketinde kötü haber! Biri asker 2 ceset daha bulundu

Erdoğan'dan flaş açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da yaptığı açıklamada, "Sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralılarımız sayısı 12 civarındaydı. Aramalar devam ediyor. Rize'de de sel felaketi var. Sel felaketinde orada da yaralılar var maalesef. Giresun’da yaşanan sel felaketinde ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımı, Bekir Pakdemirli Bakanımı, Murat Kurum Bakanımı bölgeye gönderdim, vekillerimiz de orada. Kurumlarımız orada çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılan köprüler var, yıkılması gerektiği için orada yıkılan köprüler var. Bakanlarımın bana söylediği 'Biz bunu yaşamadık' diyorlar. O kadar ağır bir felaket... Devlet olarak buradaki tahribatı, yıkımı Allah'ın izniyle süratle aşarız..." dedi.