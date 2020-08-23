Messi için Juventus iddiası! Ronaldo'yla buluşacaklar mı?

Bayern Münih karşısında yaşanan 8-2'lik yenilgi sonrası takımdan ayrılma kararı alan Lionel Messi için Serie A devi Juventus'un devreye girdiği belirtildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih’e karşı alınan 8-2’lik tarihi mağlubiyetin ardından Barcelona’da Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili flaş haberler çıkmaya devam ediyor.

Devamındaki süreçte sportif başarıdan uzaklaşan Katalan ekibi Bayern Münih'e mağlup olunca ipler tamamen koptu ve köklü değişiklikler için ilk adım atıldı. Tüm bunların üzerine Barcelona Eric Abidal ile yollarını ayırıp Ramon Planes'in göreve getirildiğini duyurdu. Abidal'in ardından Setien'in de görevine son veren Barcelona'da Ronald Koeman'ın takımın başına getirildiği duyuruldu.

Barcelona Başkanı Bartomeu, Koeman'ın gelişiyle Lionel Messi'nin de takımda kalacağını söyledi. Katalan radyosu RAC1'in geçtiği habere göre Lionel Messi, yeni teknik direktör Koeman ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirmişti.

"Kendime Barcelona'da bir gelecek görmüyorum''

Koeman ile görüşmesinde Arjantinli yıldız; "Kendime Barcelona'da bir gelecek görmüyorum." demişti. Messi ayrıca Koeman'a sözleşmesinden doğan konular sebebiyle ayrılmasının kolay olmadığını da söyledi.

City ya da PSG

Bu gelişme sonrası Lionel Messi'nin yeni durağının Manchester City veya PSG olacağı ifade edilmişti. Barcelona ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lionel Messi için bugün İspanya ve İtalya'dan bomba bir haber yapıldı.

Son iddia Juventus

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi Juventus, Barça'dan ayrılmayı düşünen Arjantinli süperstarı gündemine aldı. Habere göre Juventus'un Lionel Messi'yi kadroya katmak ve Ronaldo ile aynı takımda buluşturmak için çalışmalara başladığı kaydedildi.