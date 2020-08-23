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Paris Saint-Germain - Bayern Münih maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa futbolunun en büyüğünü belirleyecek maçta Paris Saint-Germain ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor.

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Avrupa'nın en büyüğü bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Almanya'nın Bayern Münih takımı kozlarını paylaşacak.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da Luz Stadı'nda oynanacak dev final TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

Almanya temsilcisi Bayern Münih 928.55 milyon Euro, PSG ise 801.45 milyon milyon Euro piyasa değeriyle öne çıkıyor.

İki takımın toplam değeri ise 1 milyar 730 milyon Euro! Almanlar 1 numaralı kupayı daha önce 5 kez kazanırken, Fransızlar ise tarihinde ilk kez final oynayacak.

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