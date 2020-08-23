2 No'lu baronun kurucusu Bahçeli'yi ziyaret etti! 'Emir ve talimatlarını aldık'

ANKARA 2 No'lu Baronun Kurucular Kurulu Üyesi Av. Aydın Akpınar, MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası MHP'li vekil, "Emir ve talimatlarını aldık" paylaşımı yaptı

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Kuruluş başvurusu yapılan Ankara 2 No'lu Baronun Kurucular Kurulu Üyesi Av. Aydın Akpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

"Emir ve talimatlarını aldık"

Ziyaretin ardından MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ankara 2 Nolu Baro'nun Kurucular Kurulu Üyesi sayın Av.Aydın Akpınar Bey ile birlikte Sayın Genel Başkanımıza kuruluşla ilgili arzda bulunarak emir ve talimatlarını aldık.