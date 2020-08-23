2 No'lu baronun kurucusu Bahçeli'yi ziyaret etti! 'Emir ve talimatlarını aldık'

ANKARA 2 No'lu Baronun Kurucular Kurulu Üyesi Av. Aydın Akpınar, MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası MHP'li vekil, "Emir ve talimatlarını aldık" paylaşımı yaptıAbone ol
Kuruluş başvurusu yapılan Ankara 2 No'lu Baronun Kurucular Kurulu Üyesi Av. Aydın Akpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
"Emir ve talimatlarını aldık"
Ziyaretin ardından MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Ankara 2 Nolu Baro'nun Kurucular Kurulu Üyesi sayın Av.Aydın Akpınar Bey ile birlikte Sayın Genel Başkanımıza kuruluşla ilgili arzda bulunarak emir ve talimatlarını aldık.
Ankara 2 nolu Baronun kurucular kurulu üyesi sayın Av.Aydın Akpınar bey ile birlikte ,Sayın Genel Başkanımıza kuruluşla ilgili arz’da bulunarak emir ve talimatlarını aldık. pic.twitter.com/1s55mPj9XV— Feti Yıldız (@YildizFeti) August 22, 2020
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den il il kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı geldi! Sel ve su baskını uyarısı