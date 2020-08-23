AFAD'dan Giresun açıklaması: 127 vatandaşımız kurtarıldı

GİRESUN'da yaşanan sel felaketinden acı haberler art arda gelirken AFAD tarafından yapılan açıklamada çalışmaların devam ettiği ve şu ana kadar 127 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Abone ol

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) sel felaketinin yaşandığı Giresun'da devam eden arama- kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

AFAD'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Giresun’da aşırı yağışlardan dolayı Dereli, Espiye, Doğankent, Tirebolu, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde sel, heyelan ve su baskınları meydana gelmiştir. AFAD, Jandarma, Belediye, İtfaiye, Karayolları, UMKE, Türk Kızılay ve AKUT ekiplerimizle bölgede 423 personel ve 153 araç ile aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 127 vatandaşımız kurtarılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.