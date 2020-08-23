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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'daki sel felaketinde son durumu açıkladı

GİRESUN'u sel vurdu. SElin hemen ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde ilk acı haberleri verdi...

Sel felaketinin hemen ardından Giresun'a giden İçişleri Bakanı Süleyman soylu acı haberi verdi. Bakan Soylu, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız" dedi.

"Şu anda 11 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor" diyen Bakan Soylu, "Dereli ilçesinde kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." dedi.

Soylu, "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." dedi.

"Şu ana kadar 127 vatandaşımız, arama kurtarmada kurtarıldı" diyen Soylu, vefat edenlerden birininin ismini şöyle duyurdu: "Üçüncü vatandaşımız Yasemin Özdemir'in de naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin..."

İçişleri Bakanı Soylu, "Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

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