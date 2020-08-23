Masterchef Ayyüce en yakın arkadaşı Duygu Acarsoy'u sırtından bıçakladı

Masterchef'e bu hafta damga vuran konsey oylaması oldu. Yarışmada herkesin bildiği üzere Ayyüce ve Duygu yakın arkadaşlar. Aynı odayı da paylaşan ikilinin arasından su sızmıyordu. Konsey oylamasında 2 isim eşit oy aldı. Bunlardan biri Uğur diğeri de Duygu oldu. Bu sonuç çıkınca da son kararı takım kaptanı olan Ayyüce'nin vermesi gerekti. Uğur tabloyu görünce kendisinin kesinlikle potaya giden isim olacağını düşündü.

Uğur, 'Duygu ile Ayyüce'nin hem yakın arkadaş hem oda arkadaşı olduğunu' belirterek kesinlikle kendisini seçeceğini söyledi. 'Seçmezse de helal olsun' derim diye belirtti. Herkes Ayyüce'nin Uğur'u seçeceğini düşürken o haftanın bombasını patlattı. Duygu'yu elemeye gönderen Ayyüce, ona büyük bir şok yaşattı. Duygu 'Bu sırttan bıçaklamaktır' diyerek Ayyüce'yi defterden sildi.