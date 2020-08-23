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Doğu Karadeniz'de yağışlar ne kadar sürecek? Bakan Pakdemirli vatandaşları uyardı

Demirören Haber Ajansı

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da dün 16.00- 21.00 saatlerinde şiddetlenen yağışın 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aştığını, bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini beklediklerini açıkladı.

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Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'dan sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'daki sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 11 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirten Soylu, "Şu ana kadar 127 vatandaşımız, arama kurtarmada kurtarıldı" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Arama- kurtarma faaliyetleri için tüm ekiplerin seferber durumda olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bölgedeki gelişmeleri ilgili birimlerimizle yakından takip ediyoruz. Giresun’da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00-21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır.

''Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini bekliyoruz''
Bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin’de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor."

Meteoroloji açıklama yaptı
Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, Rize ve Artvin'in sahil kesimi ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli, Trabzon'un doğu ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
Meydana gelebilecek sel, heyelan, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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Foto Galeri Meteoroloji'den il il kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı geldi! Sel ve su baskını uyarısı Galeriye Gözat
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