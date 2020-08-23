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Bakan Albayrak doğalgaz müjdesini aldığı an bakın ne hissetmiş! Fatih Çekirge aktardı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunu öğrendiği anı anlattı. Albayrak, "Sadece şükrettim. Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür..." diye konuştu.

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Bakan Albayrak, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu 'müjdesini' aldığı anı anlattı.

Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge, yazısına "Dün 'büyük müjde'nin mimarlarından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a sordum" diye başladı.

'O haberi aldığınız an ne hissettiniz?'

Berat Bey’in sesinde tarihi bir zaferin dalgaları vardı: O an sadece şükrettim. Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür...

"Bu müthiş bir şey..."

Ve sonra devam etti: 'Düşünün ki bu milletin her yıl üzerine gelen 40 milyar dolarlık yük artık kalkıyor. Bu müthiş bir şey... Bağımsızlığımız için, geleceğimiz için tarihi bir gelişme. Türkiye artık büyükler ligine yükselmiştir. Yıllarca yabancı enerji şirketlerinin sondajlarına bakan bir Türkiye, artık kendi yerli ve milli sondajlarını yapmaktadır. Sonuç da işte böyle müjdeyle ortaya çıkmıştır.

"Buradan sonrası artık zaman meselesiydi"

Berat Bey’in sesinde kutsal bir görevi yerine getirmiş bir kişinin mutluluk, heyecan ve huzuru vardı...

İşte o huzurla dedi ki: 'Biz kendi sondaj filomuzu hazırladık. Buradan sonrası artık zaman meselesiydi. Ve nihayet müjdeyi aldık.'

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