Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'daki sel felaketi için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi.

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Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'da sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun'daki sel ve heyelanlarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun’da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiği bildirildi.

Süleyman Soylu’dan bilgi aldı

Olayın hemen ardından ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Giresun’a gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama-kurtarma çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.





Pakdemirli ve Kurum da Giresun'da

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Giresun’a gitti.

Erdoğan'dan talimat

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarının seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılması talimatını verdi.