Guus Hiddink Curaçao Milli Takımı'nın başına geçti

Daha önce Türk Milli Takımı'nı çalıştıran Guus Hiddink'in yeni takımı duyanları şaşırtıyor. Karayip Denizi'nin ortasında bulunan Curaçao ile anlaşan Hiddink, göreve başladı.

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Hollanda Krallığı'nı oluşturan 4 ülkeden biri olan Curaçao'nun milli takımının başına geçen Hiddink, 2022'ye kadar sözleşme imzaladı. Bir dönem Türkiye A Milli Takımı'nı da çalıştıran Hiddink, 73 yaşında bambaşka bir maceraya atılarak Karayiplere gitti ve adı sanı bilinmeyen bir ülkenin takımının başına geçti.

Curaçao 150 bin kişilik nüfusuyla küçük bir ülke. Hollanda'ya kültür ve dil olarak oldukça yakın olan Curaçao, CONCACAF'a bağlı bir takıma sahip. Orta ve Kuzey Amerika takımları arasında olan Curaçao, Hiddink'in 9. milli takımı.

Hiddink'in çalıştırdığı milli takımlar

Hollanda

Türkiye

İspanya

Güney Kore

Avustralya

Rusya

İngiltere

Çin

Curaçao