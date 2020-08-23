Dünyanın en yaşlı erkeği Güney Afrikalı Fredie Blom 116 yaşında hayatını kaybetti

GÜNEY Afrika’da ailesini 1918’deki İspanyol gribi nedeniyle kaybeden ve dünyayın en yaşlı erkeği olduğu iddia edilen Fredie Blom, 116’ncı yaş gününü kutladıktan 4 ay sonra hayatını kaybetti.Abone ol
Dünyanın en yaşlı kişisi olduğu iddia edilen Güney Afrika'da yaşayan 116 yaşındaki Fredie Blom, hayatını kaybetti.
Ailesini 1918’deki İspanyol gribi nedeniyle kaybeden ve dünyanın en yaşlı erkeği olduğu ileri sürülen Fredie Blom'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
Blom'un 8 Mayıs 1904’te Güney Afrika'nın Doğu Kap şehri yakınlarındaki Adelaide kasabasında doğduğu ifade edildi.