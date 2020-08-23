Ahmet Hakan'dan CHP'li isimlere teşekkür: Bu da muhaliflere ders olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi sonrası bazı CHP'li isimler duyduğu mutluluğu samimi bir şekilde paylaştı. Ahmet Hakan da bugünkü köşesinde o isimlere teşekkür etti ve bu davranışın diğer muhalif isimlere ders olması temennisinde bulundu.

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Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü yaptığı açıklamada büyük müjdeyi paylaştı. Erdoğan'ın açıklamaları heyecan yarattı ve siyasi partilerden ve önemli isimlerden art arda açıklamalar geldi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da büyük müjde sonrasında İlhan Kesici, Engin Altay, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın açıklamalarını hatırlattı ve bu isimlere teşekkür etti. Hakan,"“Doğalgaz bulduk” diye sevinince... Saraya yalakalık yapmış, iktidara şirinlik yapmış, iktidarın oyununa gelmiş falan olmuyormuşsun. Teşekkürler İlhan Kesici, Engin Altay, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.Bu memleketin muhaliflerine verdiğiniz bu önemli ders için." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Doğalgaz bulununca...

Şöyle şeyler de oldu:

*

İLHAN KESİCİ... Samimi bir mutluluk mesajı paylaştı.

ENGİN ALTAY... Kompleksiz biçimde sevindiğini vurguladı.

EKREM İMAMOĞLU... Emeği geçenlere teşekkür etti.

MANSUR YAVAŞ... Vatanseverce bir paylaşım yaptı.

*

Demek ki neymiş?

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Muhalefette olmak... Memlekete hayırlar getirecek bir müjde karşısında memnun olmaya engel değilmiş.

*

Demek ki neymiş?

*

“Doğalgaz bulduk” diye sevinince... Saraya yalakalık yapmış, iktidara şirinlik yapmış, iktidarın oyununa gelmiş falan olmuyormuşsun.

*

Demek ki neymiş?

*

Durduğun yeri hiç değiştirmeden... Tasada olduğu gibi kıvançta da ortak olmak mümkün olabiliyormuş.

*

Teşekkürler İlhan Kesici, Engin Altay, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.

Bu memleketin muhaliflerine verdiğiniz bu önemli ders için.

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