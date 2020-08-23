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Giresun'daki selde şehit olan askerin kimliği belli oldu

GİRESUN ve ilçelerinde yaşanan sel felaketi, Çanakkale’nin Eceabat ilçesini de yaktı geçti. Menfez çökmesi sonucu şehit olan askerin kimliği belli oldu.

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Giresun ve ilçelerinde dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Tirebolu-Doğankent karayolunda menfezin çökmesi sonucu, Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran şehit oldu.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde yaşayan şehit jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran’ın ailesi Filiz ve Müjdat Kıran çifti acılı haberi alınca üzüntüye boğuldu.

Acılı ailenin Eceabat ilçesi Çamburnu Sitesi’ndeki yaşadığı ev ve apartman Türk bayrağı ile donatıldı.

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