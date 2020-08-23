CHP'li İnce’den sel felaketi yaşayan Giresun ile ilgili çarpıcı açıklama

CHP’li Muharrem İnce, Giresun’u vuran sel felaketine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. İnce, "Doğa’ya kafa tutmanın, dere yataklarını imara açmanın, çarpık, plansız yapılaşmanın acı sonuçlarını yaşıyoruz" eleştirisini yaptı.Abone ol
Dün akşam etkili olan sağanak yağış sonrası Giresun’da sel felaketi yaşandı. Sel felaketinde Dereli ilçesinde dükkânlar etkilendi. Toplam vefat eden sayısı 4'e çıktı... Kayıp 11 kişi aranıyor...
Giresun’un yanı sıra Trabzon ve Rize’de de sel yaşandı.
Sel sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi alarak talimat verdi.
"Acı sonuçlarını yaşıyoruz"
Yaşanan sel felaketi sonrası İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Doğa’ya kafa tutmanın, dere yataklarını imara açmanın, çarpık, plansız yapılaşmanın acı sonuçlarını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
İnce, Giresun’da şehit olan askerler, hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Doğa’ya kafa tutmanın, dere yataklarını imara açmanın, çarpık, plansız yapılaşmanın acı sonuçlarını yaşıyoruz.#Giresun’da şehit olan askerimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/cEvGLCTYGw— Muharrem İNCE (@vekilince) August 23, 2020