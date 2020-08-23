BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
HABER /  GÜNCEL

CHP'li İnce’den sel felaketi yaşayan Giresun ile ilgili çarpıcı açıklama

CHP’li Muharrem İnce, Giresun’u vuran sel felaketine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. İnce, "Doğa’ya kafa tutmanın, dere yataklarını imara açmanın, çarpık, plansız yapılaşmanın acı sonuçlarını yaşıyoruz" eleştirisini yaptı.

Abone ol

Dün akşam etkili olan sağanak yağış sonrası Giresun’da sel felaketi yaşandı. Sel felaketinde Dereli ilçesinde dükkânlar etkilendi. Toplam vefat eden sayısı 4'e çıktı... Kayıp 11 kişi aranıyor...

Giresun’un yanı sıra Trabzon ve Rize’de de sel yaşandı.

Sel sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi alarak talimat verdi.

"Acı sonuçlarını yaşıyoruz"

Yaşanan sel felaketi sonrası İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Doğa’ya kafa tutmanın, dere yataklarını imara açmanın, çarpık, plansız yapılaşmanın acı sonuçlarını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İnce, Giresun’da şehit olan askerler, hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den il il kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı geldi! Sel ve su baskını uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Karadeniz’de keşfedilen gaz Türkiye’nin İran’a bağımlılığını azaltacak! Kendileri itiraf etti
Ahmet Hakan'dan CHP'li isimlere teşekkür: Bu da muhaliflere ders olsun
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 157 bin kişiye 90,1 milyon lira ödeme yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'daki sel felaketi için talimat
Kadıköy'deki olaylı gözaltı! Rana B'nin hesabı ele geçirildi ve bilgileri paylaşıldı
Abdüllatif Şener'in merak ettiği şeye bak! Fatih Portakal ve Nevşin Mengü neden karalar bağladı
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Giresun'da arama kurtarma faaliyeti yapacak ekibi taşıyan uçak havalandı
81 ilde gerçekleştirilen narkotik uygulamasında bakın kaç kişi yakalandı
ABD Irak’taki askeri üsten çekildi! Reuters duyurdu
İlkbahar-yaz operasyonlarında 115 terörist etkisiz hale getirildi
Pendik'te vahşet! İnternetten tanıştığı Türkmenistanlı kadını baltayla öldürmüş
Kariye camii nedir, nerede? Kariye Camii ibadete açıldı mı?
Yorumlar