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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Giresun'da arama kurtarma faaliyeti yapacak ekibi taşıyan uçak havalandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Giresun'daki arama kurtarma faaliyetine katılacak ekip ile teçhizatı bölgeye ulaştıracak uçağın havalandığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Giresun'daki arama kurtarma faaliyetine katılacak ekip ile teçhizatı bölgeye ulaştıracak uçağın havalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssü'nden bölgeye hareket etti."

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