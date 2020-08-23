Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Giresun'da arama kurtarma faaliyeti yapacak ekibi taşıyan uçak havalandı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Giresun'daki arama kurtarma faaliyetine katılacak ekip ile teçhizatı bölgeye ulaştıracak uçağın havalandığını bildirdi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Giresun'daki arama kurtarma faaliyetine katılacak ekip ile teçhizatı bölgeye ulaştıracak uçağın havalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sel felaketi nedeniyle Giresun'daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssü'nden bölgeye hareket etti."
Sel felaketi nedeniyle Giresun’daki arama-kurtarma faaliyetine katılacak olan Jandarma ve AFAD ekibi ile teçhizatının bölgeye ulaştırılması için görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı Ankara Etimesgut Üssünden bölgeye hareket etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/U7xPftmjFk— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2020
Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun’da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun. pic.twitter.com/oF2zCogwBG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 23, 2020