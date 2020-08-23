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Antalya'dan korkunç görüntüler! Konserde sosyal mesafe ve maske unutuldu

ANTALYA'da koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı konser görüntülerine tepki yağdı. Ünlü sanatçı Tan Taşçı'nın konserinde ne maske takıldı ne de sosyal mesafe kuralına uyuldu.

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Şarkıcı Tan Taşçı, Lara Sahil bandındaki bir işletmede dün gece konser verdi. Taşçı'nın şarkılarını dinlemek için onlarca kişi konser alanına geldi.

Konser sırasında çekilen görüntüler ise sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerde, yapılan tüm uyarılara rağmen, konsere gelenlerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü.

Çalan müziğe uyup dans eden kişilerin, birbirleriyle temas edecek yakınlıkta oldukları görüntülere yansıdı.

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