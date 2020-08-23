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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Rusya'dan 'Türkiye ile ikinci S-400 anlaşması imzalandı' iddiası

RUSYA devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Miheyev, Moskova ve Ankara’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.

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Geçen yıllarda ABD ile Türkiye arasında ciddi bir krize sebep olan S-400 füze savunma sistemi ile ilgili Rusya'dan kritik bir açıklama geldi. Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını, ancak Moskova ve Ankara'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, “Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.

"Ek sevkiyat gerçekleştirmeye hazırız"

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov, yakın zamanda bir anlaşma imzalanması halinde Türkiye’ye kısa sürede yeni bir parti S-400 sevkiyatı yapıp yapamayacakları sorusuna yanıt verdi. Manturov, “Endüstrimiz anlaşmadaki sürede S-400 üretimine ve Türkiye’ye ek sevkiyat gerçekleştirmeye hazır” ifadelerini kullandı.

Rus basınına konuşan Manturov, sevkiyat tarihleri ile ilgili konuların müzakereler sırasında çözüleceğini kaydetti.

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