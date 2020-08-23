Fenerbahçe'den çifte bomba! Enner Valencia ve Lemos bitti

Transferin en hızlı takımı sarı-lacivertliler, Vedat Muriç'in yerine golcü bulurken, stoper transferini de bitiriyor.

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de gündem forvet ve stoper transferleri.

Fenerbahçe yönetimi, Vedat Muriç'in Lazio'ya transferinin olacağı düşüncesiyle golcü arayışını hızlandırdı. Yönetim, bonservisi elinde olan Enner Valencia ile her konuda anlaştı. 30 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, geçen sezon Meksika'nın Tigres takımında forma giydi.

Çarşamba günü transfer açıklanacak

West Ham ve Everton gibi kulüplerde de oynayan futbolcunun salı ya da çarşamba günü resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Lemos'la her konuda anlaşıldı

Geçen sezon stoper bölgesinde ciddi sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler, bu yüzden yeni sezonda savunma ile ilgili konu çok sıkı tutuluyor. Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ve kulübü ile her konuda anlaşıldı. 24 yaşındaki futbolcunun en geç pazartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi.

9 isim transfer edildi

Sarı-lacivertliler Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Filip Novak, Caner Erkin, Thiam, Barış Sungur, İsmail Yüksek, Sinan Gümüş ve son olarak da Jose Sosa'yı bonservis bedeli ödemeden renklerine katmıştı.