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Türkiye'deki koronadan en genç ölüm! İkizleri korona ayırdı aile cenazeye gidemedi

ELAZIĞ'da, kronik rahatsızlığı da bulunan liseli Osman Koç (15), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İkiz kardeşi Hasret ve annesi, karantinada olmaları nedeniyle Osman'ın cenazesine katılamadı. 

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Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı artarken, gençler arasında virüse yakalanıp hastanelik olanların sayısı da yükseliyor. Üst üste uyarılar da işe yaramıyor. Elazığ'da Türkiye'de koronavirüs nedeniyle en genç ölüm yaşandı. Kronik rahatsızlığı da bulunan liseli Osman Koç (15), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İkiz kardeşi Hasret ve annesi, karantinada olmaları nedeniyle Osman'ın cenazesine katılamadı. 

Belirti gösterince hastaneye yatırıldı

Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesinde yaşayan ve kronik rahatsızlığı bulunan lise öğrencisi Osman Koç'a, koronavirüs belirtileri gösterince Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Koç, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alındı.

İkiz kardeşi ve annesi karantinada

İkiz kardeşi Hasret ve annesi Muhlise Koç da karantinaya alındı. Bütün müdahalelere rağmen tedaviye yanıt vermeyen Koç, dün gece hayatını kaybetti.

Annesi ve kardeşi cenazeye katılamadı

Sarıcan'da toprağa verilen Koç'un ailesi, karantinada olduğu için cenaze törenine katılamadı. Osman Koç'un ölümü, ilçe halkını üzerken, karantinadaki ailenin durumu sağlık ekiplerince sürekli kontrol ediliyor. 

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