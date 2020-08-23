BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
HABER /  GÜNCEL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan başsağlığı mesajı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Giresun'daki sel felaketinde meydana gelen hasarın giderilip, kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlara en kısa sürede ulaşılması için devletin seferber olduğunu bildirdi.

Abone ol

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Giresun'daki sel felaketinde şehit olan asker ile yaşamını yitiren vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.

Şentop, paylaşımında, "Giresun'daki sel felaketinde şehit olan askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bölgedeki hasarın giderilip kayıp ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması için devletimiz seferberdir." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Giresun için geçmiş olsun mesajı
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronadan en genç ölüm! İkizleri korona ayırdı aile cenazeye gidemedi
Fenerbahçe'den çifte bomba! Enner Valencia ve Lemos bitti
Rusya'dan 'Türkiye ile ikinci S-400 anlaşması imzalandı' iddiası
Karadeniz’de keşfedilen gaz Türkiye’nin İran’a bağımlılığını azaltacak! Kendileri itiraf etti
Ahmet Hakan'dan CHP'li isimlere teşekkür: Bu da muhaliflere ders olsun
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: 157 bin kişiye 90,1 milyon lira ödeme yapılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
Otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü
Bursaspor'da çoğunluk sağlanamadı, kongre 30 Ağustos'a ertelendi
Antalya'dan korkunç görüntüler! Konserde sosyal mesafe ve maske unutuldu
Giresun'daki selde şehit olan askerin kimliği belli oldu
Doğalgaz bulunan Karadeniz Ereğilisi Tuna 1 bölgesi nerede? 20 yıl yetecek doğalgaz çıktı
Yorumlar