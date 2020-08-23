Takviye Hazır Kuvvetler'le ilgili sorular! Gelecek Partisi'nin kafasına takıldı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun liderliğindeki Gelecek Partisi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile kurulan Takviye Hazır Kuvvetler'le ilgili sorular yöneltti.

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Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Ankara’dan sonra şimdi de İstanbul'da kurulacak olan Takviye Hazır Kuvvetler'le ilgili tartışmalar devam ederken Gelecek Partisi, "Neden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmadı ve doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlandı?" sorularını yöneltti.

İstanbul için ilk aşamada 500 kişilik yeni polis birimi oluşturulacak. Sayı ise ihtiyaca göre artırılacak.

Gelecek Partisi İçişleri Politika İzleme Kurulu, 20 Ağustos tarihli 2844 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile İstanbul ilinde kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne ilişkin, kamuoyunda bazı soru işaretlerinin giderilmesi talebiyle bir açıklama yayımladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili sorulara tatmin edici açıklamalar beklendiği belirtildi.

Gelecek Partisi'nin açıklaması

4 Haziran 2018 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 500 personelin görevlendirildiği Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurulmuştu. Ülke genelinde gerçekleşen toplumsal etkinlik ve olaylarda Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğünün iki yıl içerisinde gösterdiği yüksek performansı ve verimliliği önüne sürülerek, bu defa 20 Ağustos 2020 tarihli ve 2844 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İstanbul ilinde de 500 personelin görev alacağı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün kurulduğu öğrenilmiş bulunmakta.

Bu kararların alınmasında devlet büyükleri ile siyasi parti liderlerinin programları, spor müsabakaları, geniş katılımlı eylem ve etkinlikler öncesi, esnası ve sonrası ile doğal afetlerde güvenlik önlemi almada, takviye güçlere ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir.

Ancak, toplumsal ihtiyaçlara dönük bu açıklamalar, bu kararlar ile idari yapımızda olmayan yeni durumların ortaya çıkmış olması gerçeğini değiştirmemektedir. Kamuoyunda bazı istifhamların ve soru işaretlerinin oluşumunu engelleme amacıyla yetkililerden tatmin edici açıklamalar beklenmektedir:

"Cumhurbaşkanlığı'nın cevaplanmasını beklediğimiz sorular"

Takviye Kuvvetlerin kuruluşu anayasal ve hukuki midir? Neden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil de, cumhurbaşkanı kararıyla oluşturulmuştur?

Takviye Kuvvetler Müdürlüğü çok rahatlıkla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulabilecekken, neden doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. Dolayısıyla direkt merkeze bağlanmasındaki amaç nedir?

Böyle bir yapı il idaresi kanununa ve polis vazife ve selahiyetleri kanununa uygun mudur?

Bu kanunlara göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İl teşkilatları, İl valisinin gözetimi ve denetiminde İl Emniyet müdürlükleri olarak teşkilatlanmıştır. Ancak Cumhurbaşkanı kararıyla idari yapımızda olmayan yeni bir durum ve yapı ortaya çıkmıştır. Bu durum kurumlar hiyerarşisi açısından sakınca oluşturmayacak mıdır? Direkt merkeze bağlanmasındaki amaç nedir?

Bu yapı hangi kurum tarafından denetlenecektir?