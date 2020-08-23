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Berat Albayrak'tan Giresun'daki sel felaketi sonrası açıklama

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Giresun'daki sel felaketine ilişkin, "Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır" dedi.

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Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'da sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Giresun'daki sel ve heyelanlarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.

''Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır''
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır. Geçmiş olsun Giresun" dedi. 

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