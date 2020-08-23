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Rusya, koronavirüs aşısı üretiminde ayda 6 milyon doza çıkacak

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, üretim hacmini aşamalı olarak 6 milyon doza kadar çıkarmayı planladıklarını belirtti.

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“Bu ay, ağustos sonuna kadar yaklaşık 30 bin doz aşı üreteceğimizden yola çıkıyoruz." diyen Manturov, "Eylül ayı itibariyle, belirlenen tesislerin de devreye gireceği göz önüne alındığında, üretim hacmini katlayacağız. Yıl sonuna kadar ayda 1.5-2 milyon doz aşı üretimine geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Ayda 6 milyon doz

Zvezda televizyonuna konuşan Manturov, toplam aşı üretimini aşamalı olarak ayda 6 milyon doza kadar çıkarmayı planladıklarını kaydetti.

Aşı olup olmayacağı sorusu

Manturov, gazetecilerin aşı olup olmayacağı sorusuna ise “Elbette. Yüzde yüz” yanıtını verdi.

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