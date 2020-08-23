Pendik'te vahşet! İnternetten tanıştığı Türkmenistanlı kadını baltayla öldürmüş

Vahşetin adresi bu kez Pendik... İnternetten tanıştığı Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova'yı balta ile öldüren ve suçunu itiraf eden Annamuhammet Y. gözaltına alındı.

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Pendik'te Aydos Caddesi'nde bulunan bir odun deposunda çalışan Annamuhammet Y.(29) internet üzerinden tanıştığı Türkmenistan uyruklu Rozygul Rejepova'yı depoya çağırdı. Aralarında tartışma çıkması sonucu Annamuhammet Y. balta ile Rozygul Rejepova'yı öldürdü. Olayın ardından cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.





Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Annamuhammet Y.'nin ifadesinde Rozygul Rejepova ile internette tanıştığını, aralarında tartışma çıktığını,daha sonra balta ile öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.