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Polonya'da koronavirüse yakalanıp maça çıkan futbolcu tutuklandı

Polonya'da koronavirüs olduğunu bilmesine rağmen maça çıkan futbolcu tutuklandı. Futbolcunun takımı, karşı takım oyuncuları, iki takımın antrenörleri, maçın hakemleri de karantinaya alındı.

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Polonya'da amatör ligde mücadele eden Kmita Zabierzow futbol takımının oyuncusu koronavirüs olduğunu bilerek maça çıktığı için 3 aylığına tutuklandı.

İsmi açıklanmayan futbolcunun karantinada olması gerekirken takımının Borek Krakow kulübüyle oynadığı karşılaşmaya çıktığı belirlendi.

Maçtan 2 gün sonra yapılan testle koronavirüse enfekte olduğu belirlenen futbolcu, takımının ertesi günü Swit Krzeszowice futbol takımıyla oynadığı maça çıktı.

Olay futbolcunun oturduğu sitenin görevlisinin Polonya halk sağlığından sorumlu kurum Sanepid yetkililerine haber vermesi üzerine ortaya çıktı.

Site görevlisinin karantinada olması gereken kişinin aracına binerek gittiğini bildirmesi üzerine verilen adrese gelen Sanepid yetkilileri, durumu polise bildirdi. Yapılan inceleme neticesinde 28 yaşındaki futbolcunun önlem amaçlı olarak karantinada olması gerektiği sürede maça çıktığı ve korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından tekrar maça çıktığı belirlendi.

Sanepid, yüklü miktarda para cezası kestiği futbolcu için toplum sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Konunun yargıya intikal etmesinin ardından Polonyalı futbolcunun başkalarının sağlığını ve hayatını tehlikeye attığı, toplumda salgın tehlikesine yol açtığı suçlamalarıyla 3 ay tutuklu kalmasına karar verildi.

Futbolcu cezaevine konulurken, korona virüslü futbolcunun takım arkadaşları, Swit Krzeszowice takımının oyuncuları, her iki takımın antrenörleri, maçın hakemleri ve bu kişilerin temasta bulunduğu kişiler karantinaya alındı.

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