Kozan'da orman yangını! Köyler boşaltılıyor

ADANA'nın Kozan ilçesine bağlı Kuyubelli Mahallesi kırsalında öğlen saatlerinde çıkan orman yangını, kısa sürede büyüyerek yerleşim birimlerine sıçradı.

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Kozan'da korku dolu saatler yaşanıyor. Bölgede rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler nedeni ile 3 yerleşim yeri boşaltıldı. Çamlarca Mahallesi'nde 12 ev yanarken vatandaşlar bulabildikleri araçlarla son anda evlerini terk ederek, canlarını zor kurtardı.

Kozan ilçesine bağlı Kuyubeli köyündeki orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi poyraz nedeniyle zorlaşırken, alevlere yakın evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Öte yandan, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi.



Kuyubeli Mahallesi'nde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisi ile hızla büyüyerek çevredeki yerleşim birimlerine sıçradı. Köylüler, yanlarına aldıkları küçük eşyalarla gözyaşları içinde evlerini terk etmeye başladı. Evinin yandığını ağlayarak anlatan bir köylü, sinir krizi geçirdi. Bir başka köylünün ise lastikleri yanmış aracı ile jant üzerinde can havliyle bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Söndürme çalışmaları sürüyor



Bölgede kızılçam ormanları kaplayan, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam eden yangını söndürmek için Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile çevre il ve ilçelerden takviye gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.