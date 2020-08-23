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Datça’daki orman yangını kontrol altına alındı

MUĞA’nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Mesudiye Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangını söndürmek için 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 helikopter görev yaparken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın bölgesine gelen Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangının kontrol altına alındığını belirterek, soğutma çalışmalarının devam ettiğini, yaklaşık 5 dönün alanın zarar gördüğünü belirtti.

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