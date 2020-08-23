İHH ekipleri, yaraları sarmak için selin vurduğu Giresun’da 

GİRESUN’da meydana gelen sel felaketinin ardından İHH İnsani Yardım Vakfı harekete geçti. İHH, ilk etapta 40 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye sevk etti.

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Önceki akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte Giresun’da dereler taştı, birçok yol ulaşıma kapatıldı. Dereli ilçesine ana yoldan ulaşım sağlanamıyor. Çok sayıda ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi.

İlçede elektrik kesintisi meydana geldi, telekominikasyon altyapısı çöktü. Kayıp vatandaşlar için AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde yükseldi. Bölgede hala kayıp vakaları söz konusu.

40 kişilik ekip yolladı

Bölgedeki felaketi haber alır almaz harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Komisyonuna bağlı Afet ve Acil Durum Hizmet Birimleri, gece saatlerinden itibaren bölgedeki çalışmalara destek oldu. İHH Afet ve Acil Durum Hizmet Birimleri, ilk etapta 40 kişilik ekibiyle bölgede hem tahliye hem de arama kurtarma çalışmalarına başladı.

İstanbul, Bursa, Sakarya, Samsun ve Ordu’daki İHH ekiplerinin bölgeye intikali sağlandı. İhtiyaca göre diğer illerdeki ekipler de teyakkuz halinde bekletiliyor.

Afetzedeler ve arama kurtarma çalışanları için bin kişilik sıcak çorba hazırlanarak dağıtımlara başlandı. Hatay Reyhanlı’da bulunan İHH Mobil Aşevi, Giresun’a doğru yola çıktı, gün içerisinde bölgede hizmet vermeye başlayacak.