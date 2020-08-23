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Sağlık Bakanlığı karar aldı risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek

Anadolu Ajansı

Kronik hastalığa sahip vatandaşlar Aile Hekimliğinden alınacak "Covid-19 İdari İzin tanısı" raporuyla izinli sayılabilecek.

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Kamu Denetçiliği Kurumundan (KDK) yapılan yazılı açıklamaya göre, e-Nabız sisteminden "Covid-19 kronik risk durumu" raporu alamayan bir vatandaş, işe giderek hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle kuruma başvuruda bulundu.

KDK, bu talebi çözmek için ilgili idareler nezdinde girişimde bulundu.

Bu kapsamda, e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşların Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla Aile Hekimliğinden alacakları "Covid-19 İdari İzin Tanısı" raporuyla izinli sayılabilmesinin önü açıldı.

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