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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6121'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 258.249'a yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda 80.000’den fazla yeni test yapıldığı bilgisini de verdi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 795 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 795 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 237 bin 165'e yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, ağır hasta sayısı 783, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak'' ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONAVİRÜS RAKAMLARI ŞÖYLEYDİ;

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