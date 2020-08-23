Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.56'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde oldu.

KANDİLLİ, DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.1 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 4.1 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.