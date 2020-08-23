BIST 1.110
DOLAR 7,34
EURO 8,64
ALTIN 457,82
HABER /  GÜNCEL

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.56'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 11 kilometre derinliğinde oldu.

KANDİLLİ, DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.1 OLARAK ÖLÇTÜ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin şiddetini 4.1 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de bir siyahi daha polis tarafından öldürüldü
Jose Sosa: Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü
Adana'daki yangında 6 köy boşaltıldı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (23 Ağustos 2020)
Giresun'dan kahreden haber! Bir uzman çavuşun daha cansız bedenine ulaşıldı
Afet bölgesindeki köylere 5 milyon lira destek
ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycan, Ermeni komutanı esir aldı
Sağlık Bakanlığı karar aldı risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Rana Batı'nın hesabı ele geçirildi! Yurtiçi kargo elemanı yaptı deniyor
Türkiye'den Doğu Akdeniz için yeni hamle
Gün batımını izlerken uçurumdan düşüp öldü
Giresun sel felaketinde kötü haber! Biri asker 2 ceset daha bulundu
Yorumlar