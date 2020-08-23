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Fatih Portakal FOX'tan istifa etti! 'Emekli olan' Fatih Portakal tarım yapacak

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal istifasını verdi. Haber Koordinatörü Doğan Şentürk'ün tüm ikna çabalarına rağmen istifasında kararlı olduğunu bildirip ayrılığı kesinleştirdi. Peki istifanın sebebi ne? İnternethaber.com'a gelen bilgileri paylaşıyoruz.

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FOX TV'yi reytinglerde ilk sıraya taşıyan kanalın ekran yüzü Fatih Portakal sürpriz bir kararla istifasını verdi. FOX'un Haber Koordinatörü Doğan Şentürk, ünlü sunucuyu vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. 

Fatih Portakal istifa sebebi olarak 'yorulmasını' gösterdi. Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi.  Fatih Portakal'ın istifasını hafta içinde FOX TV resmi bir açıklama ile kamuoyuna duyuracak. "Emekli olan" Fatih Portakal da vedasını ana haber bülteninden yapacak ve FOX ana haber sunuculuğu devrini kapatacak. 

Seferihisar'da organik tarım yapacak

Fatih Portakal eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacak.  Eşi Armağan Portakal bir firmanın üst düzey yöneticisiyken işi bırakıp Seferihisar'da bir çiftlik satın almıştı. Organik tarım yapan çift, emekliliklerini burada geçirecekler. 

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