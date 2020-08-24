Fatih Portakal eşi Armağan Portakal ile çiftçilik yapacak! İşte emeklilik çiftliği

FOX istifayı açıkladı : 2010 yılından beri FOX Ana Haber bültenini sunan Fatih Portakal'ın istifasını kanal yönetimi de resmi bir açıklama ile doğruladı. FOX'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

*FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

*Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz.