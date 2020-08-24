Fatih Portakal eşi Armağan Portakal ile çiftçilik yapacak! İşte emeklilik çiftliği
Fatih Portakal FOX TV'deki ana haber sunuculuğu işinden istifa etti köye yerleşiyor. Seferihisar'da emeklilik keyfi yapacak Fatih Portakal'ın eşinin burada bir çiftliği var.
FOX TV'yi reytinglerde ilk sıraya taşıyan kanalın ekran yüzü Fatih Portakal sürpriz bir kararla istifasını verdi. FOX'un Haber Koordinatörü Doğan Şentürk, ünlü sunucuyu vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Fatih Portakal istifa sebebi olarak 'yorulmasını' gösterdi. Doğan Şentürk'e "Ben artık yoruldum. Kendimi tekrarlamaya başladım. Artık gazetecilik yapmayacağım emekli olmak istiyorum" dedi.
FOX istifayı açıkladı : 2010 yılından beri FOX Ana Haber bültenini sunan Fatih Portakal'ın istifasını kanal yönetimi de resmi bir açıklama ile doğruladı. FOX'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
*FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.
*Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ediyor, yeni yaşamında mutluluklar diliyoruz.
Seferihisar'da organik tarım yapacak : Fatih Portakal eşi Armağan Portakal ile Seferihisar'da tarım yapacak. Eşi Armağan Portakal bir firmanın üst düzey yöneticisiyken işi bırakıp Seferihisar'da bir çiftlik satın almıştı. Organik tarım yapan çift, emekliliklerini burada geçirecekler.
İstanbul'da bir şirketin üst düzey yöneticiyken hayatında köklü bir değişiklik yapan Armağan Portakal, İzmir Seferihisar'a yerleşmiş. Armağan Portakal, zeytin yetiştiriyor, tavuk besliyor ve tam bir köylü gibi yaşıyor. Eşi Fatih Portakal, FOX ana haberi sunarken her hafta sonu uçakla eşinin yanına gidiyordu.